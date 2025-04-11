Европейский министр удивился реакции Брюсселя на пошлины Трампа

Сийярто: Трамп давно говорил о тарифах, поэтому удивление Брюсселя понять трудно

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не понимает реакции властей ЕС на введенные администрацией американского президента пошлины на импорт. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД европейской страны напомнил, что Дональд Трамп победил на выборах в США более пяти месяцев назад, и в ходе предшествовавшей голосованию кампании речь также шла о планах «проводить политическую и экономическую стратегию, основанную на патриотизме» и предполагающую введение тарифов.

Как напомнил Сийярто, Будапешт заранее призывал Еврокомиссию начать с США переговоры, чтобы избежать введения пошлин, причем выдвигая «серьезные предложения», а не занимаясь «болтовней». В Брюсселе с этой задачей не справились, констатировал он.

Взаимные тарифы США и Китая достигли к 11 апреля уже 145 процентов. Для государств Европы, как и для других стран, не давших ответа на введенные им пошлины, Трамп пока оставил их на уровне 10 процентов.

Ранее Джанет Йеллен, возглавлявшая в годы президентства Джо Байдена Минфин США, заявила, что шаги Белого дома в сфере экономики повышают риски наступления рецессии в стране. «Никто не понимает, к чему это ведет», — сказала о них экс-министр.