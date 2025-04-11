Информацию об операции у Ливанова опровергли

Жена Ливанова опровергла информацию, что у него удалили тромбы

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла информацию, что ему механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Ее цитирует Telegram-канал «Абзац»

По словам женщины, ее супруг чувствует себя нормально. «Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артисту, известному по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», удалили тромбы.