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11:13, 11 апреля 2025Культура

Информацию об операции у Ливанова опровергли

Жена Ливанова опровергла информацию, что у него удалили тромбы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жена народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена опровергла информацию, что ему механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Ее цитирует Telegram-канал «Абзац»

По словам женщины, ее супруг чувствует себя нормально. «Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли? Нет, ничего», — заявила она.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что артисту, известному по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», удалили тромбы.

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