Иран захотел дать шанс США в переговорах по ядерной программе

Reuters: Иран хочет дать США реальный шанс в переговорах по ядерной программе

Тегеран ценит готовность Вашингтона обсуждать вопрос ядерной программы Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

«Мы ценим намерения другой стороны и готовы решить [вопрос иранской ядерной программы] в эту субботу», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, иранская сторона хочет дать американцам «реальный шанс».

Ранее советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам, генерал Корпуса стражей исламской революции Али Шамхани заявил, что Иран может выслать из страны инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если США и Израиль не прекратят угрозы в адрес Тегерана.