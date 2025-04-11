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12:46, 11 апреля 2025Ценности

Известная актриса в прозрачном платье пришла на вечеринку Cartier

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dave Benett / Getty Images for Cartier

Известная английская актриса Эмма Коррин появилась на публике в откровенном образе. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда, прославившаяся ролью принцессы Дианы в сериале «Корона», посетила VIP-вечеринку французского бренда Cartier в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Она предпочла для мероприятия лодочки и прозрачное макси-платье черного и серого цветов с оборками и без бретелей. Также артистка надела под наряд трусы с завышенной талией.

В то же время Коррин выбрала в качестве украшений бриллиантовое колье и кольцо и нанесла макияж в коричневых тонах.

В декабре 2024 года Эмма Коррин в прозрачном платье без бюстгальтера пришла на премьеру фильма ужасов «Носферату» в Берлине.

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