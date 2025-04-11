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22:08, 11 апреля 2025Экономика

Россиянин поговорил с «бухгалтером» и потерял 32 миллиона рублей

Кировчанин поверил телефонным аферистам и потерял 32 миллиона рублей
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

57-летний житель Кирова потерял десятки миллионов рублей, поверив, что говорит с бухгалтером. Мошенническую схему раскрывает пресс-служба областного управления МВД.

Первое сообщение от аферистов поступило мужчине в феврале через мессенджер. Отправитель назвался бухгалтером предприятия, где ранее работал кировчанин, и предупредил, что полиция якобы расследует дело об утечке информации в компании. Следом пострадавшему поступил звонок из «Центробанка» и лжеследователей. Они убедили россиянина, что его накоплениями пытаются завладеть злоумышленники. Под этим предлогом они строго рекомендовали перевести сбережения на «безопасный счет». Кировчанин последовал инструкциям собеседников.

Помимо имевшихся накоплений, махинаторы посоветовали продать и недвижимость. Обман, к счастью, удалось раскрыть еще до подписания договора: квартира оценивалась в 7 миллионов рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы. Общий размер ущерба составит 32 миллиона рублей.

Ранее на уловку мошенников попалась 75-летняя уборщица Кремля. Женщина поверила, что ей как почетному жителю района бесплатно вручат продуктовый набор, и раскрыла данные своего паспорта и СНИЛС. Затем под давлением аферистов она отдала 3,3 миллиона рублей курьеру.

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