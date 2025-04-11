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14:22, 11 апреля 2025Бывший СССР

Критиковавшего Сырского экс-командира «Азова» лишили государственных наград

Командир «Азова» Кротевич обвинил Сырского в лишении госнаград
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Бывший командир 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич обвинил главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского в лишении его государственных наград. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кротевича, изначально он был в списках на получение ордена Богдана Хмельницкого II степени, однако позже его фамилия пропала оттуда по неизвестным причинам.

Сам же Кротевич считает, что его убрали из-за критики Сырского. «Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу», — написал он.

Накануне Кротевич призвал Александра Сырского уйти в отставку. Причина — главком и действующее руководство занимаются «ручным микроменеджментом всей армии». Кроме того, Кротевич обвинил Сырского в преступной халатности по отношению к военным.

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