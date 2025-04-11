Мать бойца СВО рассказала о наполовину закопанной булыжниками могиле после скандала

В Курганской области мать бойца СВО заявила о конфликте с ритуальщиками

В Курганской области мать бойца специальной военной операции (СВО) на Украине рассказала о наполовину закопанной могиле после скандала с ритуальщиками, пишет Ura.ru.

Россиянка заявила, что в администрации города ей согласовали место для сына на Аллее Славы. С ее слов, когда яма под была вырыта, у рабочих возник конфликт с представительницей одной из компаний по оказанию ритуальных услуг, якобы выбор места не был с ней согласован.

«На следующий день мы обнаружили, что могила наполовину закопана булыжниками, первым слоем грунта с травой. Мы были в шоке. Копальщикам пришлось расчищать», — вспомнила мать военнослужащего, предположив, что конфликт мог произойти из-за конкуренции.

В администрации Щучанского округа изданию ответили, что ритуальные организации не могут определять места для могил участников СВО. «Решение об их расположении принимает администрация муниципалитета в соответствии с пожеланиями родственников бойцов», — пояснили чиновники.

Ранее житель Башкирии со скандалом сорвал траурную церемонию участника СВО и попал на видео.

