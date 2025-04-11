На «Оскаре» появится новая номинация

Американская киноакадемия начнет вручать «Оскар» лучшим каскадерам с 2027 года

На церемонии вручения одной из самых престижных наград мирового кинематографа «Оскар» будут вручать статуэтку за лучшие трюки. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, Американская киноакадемия введет награду лучшим каскадерам. Об учреждении новой номинации будет официально объявлено в 2027 году, а первые статуэтки вручат в 2028, в год столетия торжественной церемонии премии «Оскар».

Гендиректор премии Билл Крамер заявил, что дизайн трюков всегда был важной частью создания фильмов, с самого момента появления кинематографа.

«Мы гордимся тем, что можем воздать должные уважение и благодарность инновационной работе технических и креативных художников», — добавил он.

В этом году на церемонии вручения премии «Оскар» главным фильмом стала «Анора» независимого американского режиссера Шона Бэйкера. В картине снялись российские актеры, ставшие знаменитыми на весь мир.