Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:37, 11 апреля 2025Культура

На «Оскаре» появится новая номинация

Американская киноакадемия начнет вручать «Оскар» лучшим каскадерам с 2027 года
Андрей Шеньшаков

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

На церемонии вручения одной из самых престижных наград мирового кинематографа «Оскар» будут вручать статуэтку за лучшие трюки. Об этом сообщает портал Deadline.

По информации источника, Американская киноакадемия введет награду лучшим каскадерам. Об учреждении новой номинации будет официально объявлено в 2027 году, а первые статуэтки вручат в 2028, в год столетия торжественной церемонии премии «Оскар».

Гендиректор премии Билл Крамер заявил, что дизайн трюков всегда был важной частью создания фильмов, с самого момента появления кинематографа.

«Мы гордимся тем, что можем воздать должные уважение и благодарность инновационной работе технических и креативных художников», — добавил он.

В этом году на церемонии вручения премии «Оскар» главным фильмом стала «Анора» независимого американского режиссера Шона Бэйкера. В картине снялись российские актеры, ставшие знаменитыми на весь мир.

    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа приземлился в Санкт-Петербурге

    На Украине возмутились отменой мобилизации обвиненного в коррупции чиновника

    Восемь россиян годами удерживали в рабстве для сбора металла на свалках

    В Крыму призвали не рассчитывать на быстрое завершение украинского конфликта

    Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

    Жительницу Энергодара суд приговорил к 14 годам по делу о госизмене

    Украинский беспилотник уничтожили над российским приграничным регионом

    Россиянам назвали самый популярный способ кражи денег с банковских карт

    Россиянин сбил восьмилетнюю школьницу на переходе и попал на видео

    В Генштабе ВСУ испугались окружения Сум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше