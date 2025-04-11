Над двумя российскими регионами сбили 13 беспилотников

Минобороны: ПВО сбила 13 беспилотников над Ростовской и Курской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 22:00 до 22:30 по Москве средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа: девять БПЛА — над Ростовской областью и четыре — над Курской», — указано в сообщении.

Прежде силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью. Отмечается, что беспилотник самолетного типа был уничтожен в 20:25 по московскому времени.

Ранее армия России начала штурм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Он является последним укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном регионе.