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23:19, 11 апреля 2025Россия

Над двумя российскими регионами сбили 13 беспилотников

Минобороны: ПВО сбила 13 беспилотников над Ростовской и Курской областями
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над двумя российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В период с 22:00 до 22:30 по Москве средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников самолетного типа: девять БПЛА — над Ростовской областью и четыре — над Курской», — указано в сообщении.

Прежде силы ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью. Отмечается, что беспилотник самолетного типа был уничтожен в 20:25 по московскому времени.

Ранее армия России начала штурм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области. Он является последним укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном регионе.

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