Названы три разрушающие почки ежедневные привычки

Нефролог Пыриков: Чрезмерное употребление соли приводит к разрушению почек

Нефролог Данила Пыриков назвал три ежедневные привычки, которые разрушают почки. Об этом врач рассказал на своем YouTube-канале.

Как отметил Пыриков, к проблемам с почками приводит чрезмерное употребление соли. Пять граммов в день считается нормой, но россияне, согласно статистике, превышают этот лимит более чем в два раза. Причем зачастую люди даже не догадываются, что употребляют много соли, поскольку она содержится в полуфабрикатах, таких как сосиски, колбасы, сыры, пельмени, чипсы и сухарики.

Кроме того, по словам врача, почки разрушают высокобелковые диеты, которые сейчас находятся на пике популярности. У здоровых людей проблемы могут не возникнуть, но при наличии заболеваний этого органа прогноз ухудшается. Также медик призвал соблюдать осторожность при употреблении различных БАДов, так как 25 процентов причин возникновения патологий почек приходится именно на них.

Ранее нефролог Валерий Шило заявил, что почечную недостаточность можно заподозрить в домашних условиях. По его словам, на заболевание указывает запах изо рта.