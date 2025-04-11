Объяснены истинные причины привычки откладывать важные дела на потом

Психолог Спирина назвала отсутствие веры в себя одной из причин прокрастинации

Прокрастинация — это больше, чем просто лень, рассказала клинический психолог Елена Спирина. Истинные причины привычки откладывать важные дела на потом она назвала изданию «Доктор Питер».

Спирина объяснила, что с помощью прокрастинации психика борется с беспокойством при решении неинтересных или слишком сложных задач и защищает от нервного срыва и эмоциональных перегрузок. Одной из причин возникновения этого состояния врач считает отсутствие у человека веры в себя и в то, что он делает. «Здесь кроются убеждения о нас, наших способностях и наших отношениях с миром. Ведь если мы уверены в том, что нас обязательно осудят и высмеют, то мозг бережно уведет от цели, потому что быть отвергнутым никому не хочется», — уточнила она.

Также, по словам Спириной, человек может откладывать выполнение важной задачи, если она кажется гигантской. В этом случае из-за страха и непонимания, с чего начать, мозг отключается. Такая же реакция психики возникает, когда цель не является истинной, а навязана обществом или представлениями, как надо и правильно.

Еще одной причиной прокрастинации Спирина назвала ограничивающие установки психики, такие как страх осуждения, успеха или чужого мнения. Кроме того, причиной попыток отложить дела на потом может быть хроническая усталость, добавила она.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина рассказала о пользе лени. По словам врача, отдых стимулирует творческое мышление и помогает активировать скрытые ресурсы организма.