Министр обороны Украины анонсировал запуск еще одной военной коалиции с западными странами

Министр обороны Украины Умеров заявил о создании коалиции РЭБ из 11 стран

На Украине объявили о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно с 11 странами из контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн» — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Коалиция призвана не только удовлетворить текущие потребности украинской армии в средствах РЭБ, но и заложить фундамент для долгосрочного развития этих возможностей», — заявил чиновник.

По словам Умерова, коалиция РЭБ сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов. Предлагается также разработать документацию, которая будет регулировать работу радиоэлектронной борьбы.

Ранее, в пятницу, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл приоритеты Киева во время встречи в формате «Рамштайн». Он отметил, что стране необходим один вид вооружения.