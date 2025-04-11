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17:20, 11 апреля 2025Бывший СССР

Министр обороны Украины анонсировал запуск еще одной военной коалиции с западными странами

Министр обороны Украины Умеров заявил о создании коалиции РЭБ из 11 стран
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

На Украине объявили о запуске новой коалиции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совместно с 11 странами из контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн» — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Коалиция призвана не только удовлетворить текущие потребности украинской армии в средствах РЭБ, но и заложить фундамент для долгосрочного развития этих возможностей», — заявил чиновник.

По словам Умерова, коалиция РЭБ сосредоточится на закупках оборудования, обучении и подготовке специалистов. Предлагается также разработать документацию, которая будет регулировать работу радиоэлектронной борьбы.

Ранее, в пятницу, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл приоритеты Киева во время встречи в формате «Рамштайн». Он отметил, что стране необходим один вид вооружения.

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