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14:03, 11 апреля 2025Россия

Обряд изгнания нечистой силы из россиянина показали на видео

Изгнание джинна из жителя Дагестана сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Изгнание джинна из жителя Дагестана сняли на видео. Кадры обряда экзорцизма опубликовал Telegram-канал «Блог Дагестана / новости».

На кадрах мужской голос приказывает неизвестной бестелесной сущности именем всевышнего выйти из тела россиянина. Тот рычит, ползая по полу.

Утверждается, что на ролике запечатлен обряд изгнания джинна. Мусульмане верят, что джинны — невидимые человеку существа — могут вселяться в людей.

Ранее в Батайске неизвестный обряд со свечами перед подъездом попал на видео. На кадрах запечатлены женщины в белых одеяниях и со свечами в руках. Одна из них обращается к некоему «великому богу» с просьбой «обуздать тех», кто обижает ее внука.

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