Пенсионер успел достать нож и отбился от утащившего его крокодила

На Филиппинах 67-летний мужчина с ножом отбился от крокодила

На Филиппинах крокодил напал на пенсионера, но тому удалось отбиться от него. Об этом сообщает издание The Star.

Нападение произошло, когда 67-летний Амадо Солимадо зашел в реку по пояс, чтобы наловить креветок. Неожиданно рядом вынырнул крокодил. Он схватил мужчину за ногу и утащил под воду.

Солимадо не растерялся, успел достать нож, который был у него с собой, и бил крокодила, пока тот не разжал челюсти. Мужчина сумел выбраться из реки и своими силами добрался до деревни, где попросил о помощи.

Пострадавшего госпитализировали с ранами на левой ноге и спине.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Его заметил рыбак, пересекавший реку на лодке.