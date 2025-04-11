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05:01, 11 апреля 2025Из жизни

Пенсионер успел достать нож и отбился от утащившего его крокодила

На Филиппинах 67-летний мужчина с ножом отбился от крокодила
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Thomas Couillard / Unsplash

На Филиппинах крокодил напал на пенсионера, но тому удалось отбиться от него. Об этом сообщает издание The Star.

Нападение произошло, когда 67-летний Амадо Солимадо зашел в реку по пояс, чтобы наловить креветок. Неожиданно рядом вынырнул крокодил. Он схватил мужчину за ногу и утащил под воду.

Солимадо не растерялся, успел достать нож, который был у него с собой, и бил крокодила, пока тот не разжал челюсти. Мужчина сумел выбраться из реки и своими силами добрался до деревни, где попросил о помощи.

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Пострадавшего госпитализировали с ранами на левой ноге и спине.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Его заметил рыбак, пересекавший реку на лодке.

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