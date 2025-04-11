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09:01, 11 апреля 2025Ценности

Певица Бьянка в бикини показала фигуру после пластики

Певица Бьянка снялась в серебристом бикини после пластики
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @biankarnb

Белорусская и российская певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) в бикини показала фигуру после пластики. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда предстала на размещенных кадрах в раздельном серебристом купальнике, состоящем из топа на тонких бретелях и плавок. При этом звезда продемонстрировала формы после коррекции внешности хирургическим путем. Вдобавок она снялась в бейсболке и с распущенными волосами.

Ранее в апреле певица Бьянка похвасталась результатами пластики на фото в бикини. Исполнительница разместила серию снимков, на которых показала фигуру после операции по уменьшению груди.

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