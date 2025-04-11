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17:03, 11 апреля 2025Путешествия

Пилоты пассажирского самолета увидели НЛО в небе над Россией

Aviaincident: Пилоты российского самолета увидели НЛО в небе на рейсе в Москву
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пилоты самолета авиакомпании «Россия» увидели неопознанный летающий объект в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

10 апреля пассажирский Sukhoi Superjet 100 выполнял рейс из Ижевска в Москву. Когда лайнер находился примерно в 60 километрах юго-восточнее Владимира, экипаж доложил об НЛО.

Белый шар-зонд находился слева по курсу на удалении 20 километров выше уровня полета. Отмечается, что о произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны. При этом на полет это никак не повлияло.

Ранее в США самолет с конгрессменами эвакуировали в аэропорту Вашингтона. Причиной стало столкновение с другим воздушным судном.

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