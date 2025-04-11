Самолет с американскими политиками эвакуировали после столкновения с другим лайнером

Axious: Самолет с членами Конгресса США столкнулся с другим бортом в Вашингтоне

Самолет с американскими политиками столкнулся с другим бортом в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, США. Об этом сообщил портал Axious.

В Федеральном агентстве гражданской авиации США заявили, что 10 апреля один самолет задел крыло другого при рулении. Оба лайнера принадлежали авиакомпании American Airlines, один направлялся в Нью-Йорк, а второй — в Чарльстон, Южная Каролина.

Отмечается, что в числе других пассажиров были семь членов Конгресса США. После столкновения людей эвакуировали

Аэропорт имени Рональда Рейгана считается одним из самых сложных в Штатах из-за загруженности. Ранее пассажирский самолет опасно сблизился со строем военных лайнеров. А 29 января 2025-го именно в этой авиагавани военный вертолет врезался в лайнер с людьми, в результате чего не выжили 67 человек.