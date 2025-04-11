Названы лучшие консоли PlayStation

Издание Digital Trends выбрало PlayStation 2 лучшей консолью в истории Sony

Журналисты издания Digital Trends перечислили лучшие консоли PlayStation. Материал доступен на сайте портала.

Однозначно лучшей приставкой в истории Sony авторы медиа выбрали PlayStation 2, вышедшую в 2000 году. «Это был идеальный прорыв с точки зрения технологий, игр, цены и конкуренции, который никогда не будет повторен», — описали устройство журналисты. Авторы отметили гениальность Sony, которая установила в PS2 DVD-дисковод — так устройством стали пользоваться не только геймеры, но и любители фильмов и сериалов на дисках.

Второй лучшей консолью Sony назвали PS5, которая выделилась быстрым SSD-накопителем, что позволило ускорить игры. На третьем месте разместили PlayStation 1: обзорщики отметили, что PS1 установила стандарты для всего рынка игровых консолей и произвела революцию в индустрии.

Ниже расположились PlayStation 4, PS Vita, PlayStation 3 и PlayStation Portable. Так, они отметили, что компактная консоль PSP была великим изобретением и очень мощным устройством, однако для нее выпустили крайне мало достойных видеоигр.

В начале апреля журналисты издания PCWorld в честь 50-летия корпорации Microsoft опубликовали рейтинг лучших операционных систем (ОС) Windows. В топ-3 вошли Windows 10, Windows 95 и Windows 11. Худшей ОС назвали Windows 2.0.