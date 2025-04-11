Под машиной бывшего военкома российского региона нашли взрывчатку

Mash: Под машиной экс-военкома Чувашии нашли взрывчатку

Взрывное устройство нашли под машиной бывшего военкома Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, взрывчатку установили ночью. Обнаружить ее помогла умная камера — она подала сигнал, что к автомобилю экс-военкома кто-то приближался. Саперы уже обезвредили взрывное устройство.

По версии следствия, к случившемуся может быть причастна Служба безопасности Украины. Исполнителя преступления могли найти из числа местных жителей.

Ранее служебная собака обнаружила взрывчатку под днищем машины заместителя ректора Луганского государственного университета Виталия Киселева. Правоохранители оцепили прилегающую территорию, после чего взрывотехники изъяли бомбу.