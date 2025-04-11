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14:07, 11 апреля 2025Силовые структуры

Подорвавших банкомат в российском городе задержали

Полиция задержала подозреваемых в подрыве банкомата ради кражи в Ставрополе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Полицейские из Ставропольского и Краснодарского краев задержали двоих подозреваемых в подрыве банкомата ради кражи денег в Ставрополе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, силовики отследили автомобиль злоумышленников. Одного из них задержали на стационарном посту ГАИ, расположенном у станицы Кущевской, а второго — в Солнечнодольске.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 158 УК РФ («Покушение на кражу»).

По информации официального представителя МВД России, задержанные решили украсть деньги в одном из банкоматов, расположенном в торговом центре Ставрополя. Для этого они подорвали терминал, но похитить деньги по независящим от них обстоятельствам не смогли. Волк отметила, что оперативно-следственная группа была отправлена на место происшествия незамедлительно. По имеющимся данным, в банкомате находилось более четырех миллионов рублей.

10 апреля сообщалось, что неизвестный взорвал банкомат в Ставрополе рано утром.

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