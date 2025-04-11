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09:34, 11 апреля 2025Ценности

Популярная актриса пришла на премию в расстегнутом платье на голое тело

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Charley Gallay / Getty Images for Fashion Trust U.S.

Популярная американская актриса Райан Дестини появилась в откровенном образе на ежегодной премии Fashion Trust US Awards. Снимки публикует Page Six.

30-летняя знаменитость пришла на мероприятие в расстегнутом платье люксового бренда Schiaparelli, надетом на голое тело. Белый наряд украшала золотистая фурнитура и юбка со шлейфом и демонстрирующим ногу разрезом. Вдобавок телезвезда надела туфли в тон, а макияж она предпочла в нюдовых тонах.

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Известно, что вручение премий проходила в Лос-Анджелесе. Церемония направлена на поддержку начинающих дизайнеров, лучшие из которых получают денежный приз в размере 200 тысяч долларов и возможность поработать с лидерами модной индустрии.

Ранее в апреле певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте.

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