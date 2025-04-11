Популярная актриса пришла на премию в расстегнутом платье на голое тело

Популярная американская актриса Райан Дестини появилась в откровенном образе на ежегодной премии Fashion Trust US Awards. Снимки публикует Page Six.

30-летняя знаменитость пришла на мероприятие в расстегнутом платье люксового бренда Schiaparelli, надетом на голое тело. Белый наряд украшала золотистая фурнитура и юбка со шлейфом и демонстрирующим ногу разрезом. Вдобавок телезвезда надела туфли в тон, а макияж она предпочла в нюдовых тонах.

Известно, что вручение премий проходила в Лос-Анджелесе. Церемония направлена на поддержку начинающих дизайнеров, лучшие из которых получают денежный приз в размере 200 тысяч долларов и возможность поработать с лидерами модной индустрии.

Ранее в апреле певица Бейонсе снялась в откровенном наряде с глубоким декольте.