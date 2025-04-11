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08:10, 11 апреля 2025Из жизни

Порнозвезда рассказала о травмах после рекордной оргии

Олег Парамонов
Олег Парамонов
Бонни Блю

Бонни Блю. Фото: @bonnie_blue_xox

Порнозвезда Бонни Блю утверждает, что рекордный секс-марафон не прошел для нее даром. Об этом пишет издание The Tab.

В начале апреля Блю устроила оргию, в которой, помимо нее, участвовали 100 мужчин. Происходящее транслировалось в интернете. Порнозвезда считает, что оргий таких масштабов в прямом эфире еще не было.

На следующий день Блю заявила в TikTok, что получила легкие травмы. По ее словам, ее с головы до ног покрывают синяки, губа рассечена, а глаза распухли из-за попавшей в них жидкости.

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Ранее Блю рассказала о неприятных последствиях секса с 1057 незнакомцами за 12 часов. По ее словам, сильнее всего болели ноги.

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