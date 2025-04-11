Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:56, 11 апреля 2025Россия

Появились новые подробности о боях в российском приграничном регионе

Минобороны: Российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север», по данным министерства, вели бои в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

За сутки украинские войска лишились больше 235 бойцов, дух боевых бронированных машин, семи автомобилей и инженерной машины. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 73 645 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали несколько домов и школу. По его словам, ударам украинских беспилотников подверглось село Быканово Обоянского района.

    Обсудить
    Последние новости

    На похоронах Паши Техника собралась толпа и скандирует имя рэпера. Туда стянули бойцов ОМОН, начались задержания

    Подорвавших банкомат в российском городе задержали

    В ЛНР дали срок следившей за российскими войсками украинской шпионке

    Россиянку оштрафовали за опубликованное семь лет назад фото

    Россиянам назвали самый выгодный вид ипотеки

    На Западе заявили о провале политики ЕС по Украине

    Обряд изгнания нечистой силы из россиянина показали на видео

    Российский подросток получил срок за диверсию и госизмену

    В Windows 11 запустили самую спорную функцию

    Евросоюз назвал новый способ принудить США отозвать тарифы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше