Появились новые подробности о боях в российском приграничном регионе

Минобороны: Российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север», по данным министерства, вели бои в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

За сутки украинские войска лишились больше 235 бойцов, дух боевых бронированных машин, семи автомобилей и инженерной машины. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли свыше 73 645 солдат, добавили в оборонном ведомстве.

В этот же день врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ атаковали несколько домов и школу. По его словам, ударам украинских беспилотников подверглось село Быканово Обоянского района.