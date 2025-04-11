Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 11 апреля 2025Россия

ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

Хинштейн: ВСУ атаковали 16 домов, 6 машин и школу в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько домов и школу в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По данным губернатора, атаке украинских дронов подверглось село Быканово Обоянского района. Он уточнил, что никто не пострадал.

На данный момент в приграничье зафиксировали повреждения в 16 жилых домах, здании школы, а также котельной. Помимо этого, удары были нанесены по шести автомобилям и трактору.

«Саперы завершили проверку территории, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий», — обозначил Хинштейн.

10 апреля сообщалось, что ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, атаковав машины и предприятия. Обошлось без пострадавших.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Российские школьники надругались над сверстником и обрили его наголо «ради забавы»

    Препятствовавшему эвакуации мирных граждан из Суджи военному ВСУ вынесли приговор

    Зеленский раскрыл приоритет для Киева во время «Рамштайна»

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Случаи разморозки активов россиян в европейском депозитарии участились

    Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше