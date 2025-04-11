ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

Хинштейн: ВСУ атаковали 16 домов, 6 машин и школу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько домов и школу в Курской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

По данным губернатора, атаке украинских дронов подверглось село Быканово Обоянского района. Он уточнил, что никто не пострадал.

На данный момент в приграничье зафиксировали повреждения в 16 жилых домах, здании школы, а также котельной. Помимо этого, удары были нанесены по шести автомобилям и трактору.

«Саперы завершили проверку территории, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено. Ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий», — обозначил Хинштейн.

10 апреля сообщалось, что ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, атаковав машины и предприятия. Обошлось без пострадавших.