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19:13, 11 апреля 2025Силовые структуры

Пожилая россиянка инсценировала свое похищение по заданию мошенников

Аферисты заставили москвичку инсценировать свое похищение, чтобы получить выкуп
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мошенники заставили пожилую москвичку инсценировать собственное похищение, чтобы потребовать выкуп с ее сына. Об этом стало известно «KP».

По данным издания, все началось 13 марта, когда на телефон мужчины поступил звонок от 70-летней матери. Женщина сообщила, что ей нужны 600 тысяч рублей — при этом, деньги нужно было перевести не на ее счет, а на некий новый. Сын понял, что мать имеет дело с аферистами, и посоветовал ей не выполнять указания злоумышленников. Тогда женщина прекратила с ним разговор и перестала выходить на связь.

Вечером того же дня на телефон поступили два снимка — их совместная с мамой фотография и кадр со связанной женщиной. Следом пришло сообщение с требованием выкупа — 50 тысяч долларов в криптовалюте. На сбор денег давался час.

Через родственников мужчина обратился в полицию, а сам срочно выехал в Москву из командировки. Вскоре пенсионерку нашли в небольшой «гостинице» в деревне под Истрой — оказалось, что женщина инсценировала свое похищение по заданию аферистов, чтобы якобы помочь поймать преступников из числа полицейских.

Уточняется, что женщина успела отдать злоумышленникам один миллион рублей. Мошенников уже ищут.

Ранее телефонные мошенники запустили новую схему по вымогательству денег у россиян с помощью якобы похищенных детей.

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