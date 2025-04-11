Прибыль российской «дочки» крупнейшего в мире производителя макарон резко выросла

Прибыль российской «дочки» Barilla выросла в 2024-м на 26 %, до 1,7 млрд рублей

Чистая прибыль российской «дочки» Barilla, крупнейшего в мире производителя макарон, выросла в 2024 году на 26,2 процента, до 1,71 миллиарда рублей, по сравнению с данными за 2023-й. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что выручка Barilla выросла не столь резко, на 19,8 процента, до 15,44 миллиарда рублей, но показатель ее увеличения также значительно превысил годовой уровень инфляции в РФ. В сравнении с предыдущим годом рост выручки, составивший тогда 9,7 процента, ускорился вдвое.

Доля Barilla на рынке макаронных изделий России, по данным Института развития предпринимательства и экономики, составляет около 10 процентов.

В конце февраля стало известно, что продукция компании значительно подорожает весной из-за колебания курсов валют и увеличения таможенной пошлины для макаронных изделий. Позднее в «Барилла Рус» уточнили, что повышение цен не затронет пасту, которая производится в России.