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17:22, 31 марта 2025Экономика

В Barilla прокомментировали новости о росте цен на продукцию

«Барилла Рус»: Подорожание затронет только импортные макаронные изделия
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Грядущее подорожание макаронных изделий затронет только импортную продукцию — на пасту, которая производится в Россию, оно не распространится. Так прокомментировали новости о росте цен в российской «дочке» итальянской компании Barilla, сообщает РИА Новости.

По данным «Барилла Рус», цены поднимут только на макаронные изделия, которые ввозятся из-за рубежа — на них приходится менее 3,5 процента продаж в РФ. Кроме того, вырастет стоимость ряда импортных соусов, которые продаются под одноименным брендом.

Ранее стало известно о запросе компании со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомство заинтересовалась повышением оптово-отпускных цен на популярные в России макароны. Итальянский производитель уже уведомил розничные продуктовые сети РФ о повышении цен на свою продукцию с 1 марта. Удорожание спагетти, фузилли и пенне ригате составило в среднем 15-30 процентов.

В Минсельхозе тем временем заявили об отсутствии существенных поводов для резкого повышения отпускных цен на макароны. Объемов внутреннего производства достаточно, чтобы удовлетворить потребности россиян: с начала 2025 года показатель вырос на 8,3 процента год к году и достиг отметки в 120 тысяч тонн. Уведомления отдельных производителей о скором росте цен на макароны не могут повлиять на весь ассортимент магазинов, заверили в ведомстве.

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