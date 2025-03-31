Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:37, 31 марта 2025Экономика

ФАС проверит обоснованность роста цен на популярные в России макароны

ФАС направила запрос компании «Барилла Рус» в связи с повышением цен на макароны
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) направили запрос компании «Барилла Рус» (бренд Barilla) в связи с повышением оптово-отпускных цен на популярные в России макароны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее отмечалось, что итальянский производитель уже уведомил розничные продуктовые сети РФ о повышении цен на свою продукцию с 1 марта. Удорожание составило в среднем 15-30 процентов. Подобная динамика затронула в основном макаронные изделия без глютена — спагетти, фузилли и пенне ригате.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Советский подход Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Советский подходПродуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
2 апреля 2021

На этом фоне в ФАС запросили у российского дистрибьютера данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию РФ. Кроме того, ведомство заинтересовала информация о средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности производства и динамике затрат с января 2024 года. Если ответ не будет содержать веских причин для повышения стоимости продукции, к компании применят меры антимонопольного реагирования, резюмировали в ФАС.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что существенных поводов для резкого повышения отпускных цен на макаронные изделия в России нет. Объемов внутреннего производства достаточно, чтобы в полной мере удовлетворить потребности россиян в этой продукции. С начала 2025 года показатель вырос на 8,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 120 тысяч тонн. Что касается импорта, то его доля продолжает быть незначительной. Уведомления отдельных производителей о скором росте цен на макароны не могут повлиять на весь ассортимент магазинов, заверили в ведомстве.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В России появилась угроза возникновения мигрантских анклавов. К чему это может привести?

    Губерниев поговоркой ответил на обвинения в оскорблении патриотов России

    Российского тиктокера Дворецкого заподозрили в обмане пенсионерки на 19 миллионов рублей

    Одна страна НАТО нарастила военную подготовку из-за политики Трампа

    Опубликованы кадры с «дороги смерти» в Курской области

    Буйнов назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин

    Начинающим блогерам назвали способ быстро поднять охваты

    Российский «Варяг» провел стрельбы в Японском море

    Названо место Евросоюза в переговорном процессе по Украине

    Возвращение в Россию западных IT-компаний сочли опасным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше