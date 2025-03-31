ФАС проверит обоснованность роста цен на популярные в России макароны

ФАС направила запрос компании «Барилла Рус» в связи с повышением цен на макароны

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы (ФАС) направили запрос компании «Барилла Рус» (бренд Barilla) в связи с повышением оптово-отпускных цен на популярные в России макароны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее отмечалось, что итальянский производитель уже уведомил розничные продуктовые сети РФ о повышении цен на свою продукцию с 1 марта. Удорожание составило в среднем 15-30 процентов. Подобная динамика затронула в основном макаронные изделия без глютена — спагетти, фузилли и пенне ригате.

На этом фоне в ФАС запросили у российского дистрибьютера данные об объемах производства, реализации и ввозе товара на территорию РФ. Кроме того, ведомство заинтересовала информация о средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности производства и динамике затрат с января 2024 года. Если ответ не будет содержать веских причин для повышения стоимости продукции, к компании применят меры антимонопольного реагирования, резюмировали в ФАС.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что существенных поводов для резкого повышения отпускных цен на макаронные изделия в России нет. Объемов внутреннего производства достаточно, чтобы в полной мере удовлетворить потребности россиян в этой продукции. С начала 2025 года показатель вырос на 8,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 120 тысяч тонн. Что касается импорта, то его доля продолжает быть незначительной. Уведомления отдельных производителей о скором росте цен на макароны не могут повлиять на весь ассортимент магазинов, заверили в ведомстве.