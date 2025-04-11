Пьяный российский водитель спрятал автомобиль от полиции на дне реки

В Волгоградской области пьяный россиянин утопил машину и лишился прав

В Волгоградской области хитрому россиянину не удалось избежать административной ответственности и сохранить водительские права. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, 14 марта мужчина несколько часов пил алкоголь с другом в станице Филоновской. Около 23:00 он отправился домой и по пути заметил позади себя проблесковые маячки автомобиля ГАИ. Желая сохранить права, он направил автомобиль на лед замерзшей реки Бузулук. Но лед веса ВАЗ 21214 не выдержал, и вскоре машина оказалась на дне. Стремительно трезвевшему мужчине удалось выбраться через боковое стекло и спастись.

Он добрался до дома, переоделся в сухую одежду, и пешком вернулся к своему другу, которому сообщил, что у него угнали машину. По этому поводу мужчины снова выпили. На обратном пути пьяного мужчину задержала полиция, ему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Позже в судебном заседании привлекаемый вину признал полностью, пояснив, что действительно управлял автомобилем в состоянии опьянения, и скрывался от преследования сотрудников ГАИ, поскольку боялся привлечения к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что российский Минздрав доработал проект приказа об утверждении нового порядка медосвидетельствования на состояние опьянения — водителей ждет ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики.