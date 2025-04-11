Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:45, 11 апреля 2025Силовые структуры

Пьяный российский водитель спрятал автомобиль от полиции на дне реки

В Волгоградской области пьяный россиянин утопил машину и лишился прав
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

В Волгоградской области хитрому россиянину не удалось избежать административной ответственности и сохранить водительские права. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как установил суд, 14 марта мужчина несколько часов пил алкоголь с другом в станице Филоновской. Около 23:00 он отправился домой и по пути заметил позади себя проблесковые маячки автомобиля ГАИ. Желая сохранить права, он направил автомобиль на лед замерзшей реки Бузулук. Но лед веса ВАЗ 21214 не выдержал, и вскоре машина оказалась на дне. Стремительно трезвевшему мужчине удалось выбраться через боковое стекло и спастись.

Он добрался до дома, переоделся в сухую одежду, и пешком вернулся к своему другу, которому сообщил, что у него угнали машину. По этому поводу мужчины снова выпили. На обратном пути пьяного мужчину задержала полиция, ему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

Позже в судебном заседании привлекаемый вину признал полностью, пояснив, что действительно управлял автомобилем в состоянии опьянения, и скрывался от преследования сотрудников ГАИ, поскольку боялся привлечения к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что российский Минздрав доработал проект приказа об утверждении нового порядка медосвидетельствования на состояние опьянения — водителей ждет ужесточение правил проверки на алкоголь и наркотики.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Случаи разморозки активов россиян в европейском депозитарии участились

    Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

    Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

    ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше