Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе

В Якутии пять человек погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем

В Якутии у города Алдан пять человек погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в Telegram-канале.

Автомобиль Toyota лоб в лоб столкнулся с большегрузом по дороге в сторону Нерюнгри. Пятеро погибших в аварии — пассажиры легкового автомобиля. Водитель КамАЗа, как уточняется, не пострадал.

На месте происшествия работали 15 человек и 5 единиц техники. После аварии по дороге можно проехать, никаких ограничений для этого нет. О причинах аварии подробностей не приводится.

Ранее в Ростовской области на трассе перевернулся пассажирский автобус. Он двигался по маршруту Москва — Геническ Харьковской области. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и допустил его опрокидывание. Пострадали три человека.