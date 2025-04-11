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08:07, 11 апреля 2025Россия

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в российском регионе

В Якутии пять человек погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В Якутии у города Алдан пять человек погибли при столкновении КамАЗа с легковым автомобилем. Об этом сообщило республиканское управление МЧС в Telegram-канале.

Автомобиль Toyota лоб в лоб столкнулся с большегрузом по дороге в сторону Нерюнгри. Пятеро погибших в аварии — пассажиры легкового автомобиля. Водитель КамАЗа, как уточняется, не пострадал.

На месте происшествия работали 15 человек и 5 единиц техники. После аварии по дороге можно проехать, никаких ограничений для этого нет. О причинах аварии подробностей не приводится.

Ранее в Ростовской области на трассе перевернулся пассажирский автобус. Он двигался по маршруту Москва — Геническ Харьковской области. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и допустил его опрокидывание. Пострадали три человека.

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