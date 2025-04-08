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09:15, 8 апреля 2025Россия

В российском регионе перевернулся пассажирский автобус

На трассе в Ростовской области перевернулся автобус, три человека пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: управление Госавтоинспекции по Ростовской области

В Ростовской области на трассе перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщила Госавтоинспекция российского региона в Telegram-канале.

Авария произошла на северном обходе Ростова-на-Дону в Аксайском районе. Пассажирский автобус двигался по маршруту Москва — Геническ Харьковской области. Предварительно, водитель автобуса не справился с управлением и допустил его опрокидывание.

Как уточнила региональная прокуратура в Telegram, в результате аварии пострадали три человека. В момент ДТП в автобусе находились 23 пассажира, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, вечером 6 апреля, в Москве столкнулись два автобуса. По неофициальным данным, травмы получили восемь человек.

ЖЗЛ
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