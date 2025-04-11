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02:16, 11 апреля 2025Забота о себе

Раскрыт лучший способ усилить удовольствие в постели для обоих партнеров

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Сексолог Ана Ломбардия назвала лучший способ усилить удовольствие в постели для обоих партнеров. Ее слова передает издание ABC.

Как отметила Ломбардия, способ заключается в исследовании собственного тела через мастурбацию. Во время самоудовлетворения необходимо не пытаться достичь разрядки, а сосредоточиться на том, как ощущаются те или иные виды контакта. Для этого, по ее словам, можно, например, менять частоту дыхания и касаться тех частей тела, которые находятся за пределами гениталий, чтобы понять, что более приятно.

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Сексолог отметила, что женщинам можно воспользоваться зеркалом для изучения интимных зон, чтобы в конечном итоге почувствовать себя комфортно. Что же касается мужчин, подавляющее большинство из них давно исследовало пенис, поэтому теперь можно перейти к мошонке и перианальной области. После этого, когда пара уже будет в постели, необходимо изучить тела друг друга, установить зрительный контакт и дышать в одном ритме, то есть наслаждаться моментом.

Ранее гинеколог Саччидананда Маити объяснил плач и чихание после оргазма. По его словам, это связано со стимуляцией нервной системы, которая происходит после сексуальной разрядки.

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