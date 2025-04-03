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07:00, 3 апреля 2025Забота о себе

Плач и чихание после оргазма объяснили

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom  

Оргазм — это эквивалент «фейерверка во всем теле», считает гинеколог Саччидананда Маити. Плач и чихание, возникающие после сексуальной разрядки, он объяснил в беседе с Metro.

Врач отметил, что у большинства женщин восемь тысяч нервных окончаний в клиторе, связанных с половым нервом, который посылает в мозг интенсивные сигналы удовольствия. «Во время стимуляции эти сигналы активируют лимбическую систему, отвечающую за чувства эйфории и удовольствия. Во время оргазма происходит выброс дофамина, окситоцина и эндорфинов, создающих этот интенсивный эйфорический прилив», — рассказал Маити.

У некоторых людей на фоне этой встряски, продолжил Маити, возникает посторгазмическое чихание — это происходит из-за того, что за рефлекс чихания и оргазм отвечает соматическая нервная система, контролирующая непроизвольные реакции. «У некоторых людей оргазм чрезмерно стимулирует эту систему, запуская перекрестный сигнал в нерве и в голове, что и может привести к чиханию», — уточнил он.

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Плач после секса, в свою очередь, происходит из-за всплеска окситоцина и пролактина — гормонов, которые регулируют эмоции. «Это может вызвать огромное чувство облегчения, радости или даже грусти. Некоторые люди плачут из-за эмоциональной интенсивности, а не грусти, это способ организма перерабатывать интенсивный опыт», — заключил он.

Ранее британский сексолог Трейси Кокс рассказала, как сделать секс в долгих отношениях более захватывающим и горячим. Она посоветовала избегать рутины и дать друг другу немного свободы.

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