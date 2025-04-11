Раскрыт план НАТО на третью мировую войну

Кандидат в президенты Джеорджеску: НАТО начнет третью мировую войну из Румынии

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джеорджеску в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страна стала ключом к развязыванию третьей мировой войны, которую начнет НАТО. Его слова приводит Карлсон в социальной сети X.

Джеорджеску предположил, что в НАТО намерены начать третью мировую войну из Румынии. По его мнению, в конфликте будут участвовать и вся Европа, и США.

«Румыния имеет самую большую границу с Украиной, 380 миль, и, к тому же, имеет выгодное географическое положение. <…> В этом смысле Румыния очень ценный актив для [президента Франции Эммануэля] Макрона и его войны. Кроме того, Румыния — ключ к Черному морю и господству на Балканах», — объяснил журналист.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что вступление Украины в НАТО может стать причиной начала третьей мировой войны. Он призвал избежать нового «железного занавеса» между Европой и Россией.