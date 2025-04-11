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18:28, 11 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыт предполагаемый срок для сдавшегося в плен ВСУ российского военного

Гособвинение запрашивает 16 лет колонии сдавшемуся в плен ВСУ военному Иванишину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Гособвинение запрашивает 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима сдавшемуся в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) российскому военнослужащему Роману Иванишину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, прения прошли в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде. Фигурант — бывший военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Он работал на Сахалине горным мастером, в результате мобилизации он оказался в рядах Российской армии. Иванишин проходил службу в Донецкой народной республике. Он рассказал, что ВСУ взяли его в плен 10 июня 2023 года. Тогда мужчина выступил против специальной военной операции и призвал других военнослужащих совершить побег. В начале января 2024 года его обменяли на пленных граждан Украины. Вернувшись в Россию Иванишин попал под следствие.

Он обвиняется по статьям о дезертирстве и о добровольной сдаче в плен. Свою вину мужчина не признал. На следующей неделе в отношении него суд вынесет приговор.

Ранее сообщалось, что Московский гарнизонный военный суд отказался рассматривать уголовное дело в отношении фигуранта.

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