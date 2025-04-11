Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:13, 11 апреля 2025Культура

Рэпер Птаха назвал виновных в смерти Паши Техника

Рэпер Птаха заявил, что общество виновато в смерти Паши Техника
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, назвал виновных в смерти Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

«Это была вина не Паши, это была вина общества», — заявил исполнитель, добавив, что «трезвый Паша» не интересовал людей. Он подчеркнул, что произошедшее с рэпером находится на совести у тех, кто любил его «обсаженным».

Ранее Птаха повздорил с сотрудниками полиции на входе в храм Петра и Павла, где проходила церемония прощания с Пашей Техником. Его долгое время не хотели пропускать, так что Давид даже повысил голос на сотрудников органов правопорядка.

    Обсудить
    Последние новости

    «Не стоит ждать прорывов». Путин встретится со спецпосланником Трампа в Петербурге. Тот перед переговорами сходил в синагогу

    Звезда «Универа» высказалась о скандале с Асмус на съемках сериала «Склиф»

    Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза»

    Спецпосланник Трампа посетил синагогу в Санкт-Петербурге

    Европейский министр удивился реакции Брюсселя на пошлины Трампа

    Google показала умные очки с переводчиком

    Песков высказался о темах переговоров в Стамбуле и встречи Путина с Уиткоффом

    На Украине назвали российские системы РЭБ лучшими в мире

    В Белоруссии решили подготовиться к обороне

    В российском регионе сотрудники Интерпола поймали разыскиваемого ими иностранца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше