Рэпер Птаха назвал виновных в смерти Паши Техника

Рэпер Птаха заявил, что общество виновато в смерти Паши Техника

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, назвал виновных в смерти Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

«Это была вина не Паши, это была вина общества», — заявил исполнитель, добавив, что «трезвый Паша» не интересовал людей. Он подчеркнул, что произошедшее с рэпером находится на совести у тех, кто любил его «обсаженным».

Ранее Птаха повздорил с сотрудниками полиции на входе в храм Петра и Павла, где проходила церемония прощания с Пашей Техником. Его долгое время не хотели пропускать, так что Давид даже повысил голос на сотрудников органов правопорядка.