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19:07, 11 апреля 2025ПутешествияЭксклюзив

Россиянин описал девушек одного региона фразой «нигде не видел таких красивых»

Россиянин из Норильска восхитился красотой девушек из Северной Осетии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянин из Норильска побывал в Северной Осетии в конце марта 2025 года и восхитился красотой местных девушек. Своими впечатлениями от поездки в этот регион он поделился с изданием «Лента.ру».

По словам 24-летнего шахтера Кайсара Темиралиева, в кавказской республике красивые горы и добрые, приветливые люди. Но еще больше туриста удивила красота осетинок.

«Скажу для парней: я нигде не видел такую концентрацию красивых, прекрасных девушек и женщин, это просто нечто, просто вау!» — такими фразами он описал свой опыт.

Ранее еще один российский турист побывал в Северной Осетии и описал регион фразой «сервис гораздо лучше, чем в Грузии». По словам IT-инженера Дмитрия Ширяева, он часто путешествует по миру, но в моменты внутренней тоски прилетает именно во Владикавказ.

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