Россиянин сбил восьмилетнюю школьницу на переходе и попал на видео

Житель Башкирии сбил восьмилетнюю школьницу на переходе, девочка в реанимации

В поселке Приютово в Башкирии местный житель на легковушке сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе, после ДТП девочка оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Ufa1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянин буквально сносит ребенка, который движется по дороге. От удара девочку отбрасывает на несколько метров.

По сведениям Ufa1.ru, автомобиль двигался с большой скоростью, и водитель не успел объехать учащуюся, он зацепил ее правым крылом.

В Минздраве Башкирии рассказали, что медики борются за жизнь несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пьяный мужчина на полном ходу сбил беременную женщину с сыном на переходе.