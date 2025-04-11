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09:58, 11 апреля 2025Россия

Россиянин сбил восьмилетнюю школьницу на переходе и попал на видео

Житель Башкирии сбил восьмилетнюю школьницу на переходе, девочка в реанимации
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В поселке Приютово в Башкирии местный житель на легковушке сбил восьмилетнюю школьницу на пешеходном переходе, после ДТП девочка оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Ufa1.ru.

На представленном ролике видно, как россиянин буквально сносит ребенка, который движется по дороге. От удара девочку отбрасывает на несколько метров.

По сведениям Ufa1.ru, автомобиль двигался с большой скоростью, и водитель не успел объехать учащуюся, он зацепил ее правым крылом.

В Минздраве Башкирии рассказали, что медики борются за жизнь несовершеннолетней.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пьяный мужчина на полном ходу сбил беременную женщину с сыном на переходе.

ЖЗЛ
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