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12:14, 11 апреля 2025Россия

Россиянин в 64 года ушел на СВО во второй раз

Житель Тамбовской области ушел на СВО во второй раз в 64 года
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Тамбовской области ушел на специальную военную операцию (ВСУ) в возрасте 64 лет. Об этом сообщает местное издание «Инжавинский вестник».

Мужчина будет проходить службу в одном из добровольческих отрядов. Он взял себе позывной «Пчеловод». Россиянин будет участвовать в боевых действиях на запорожском направлении.

Нынешний контракт станет для бойца вторым. В послужном списке мужчины участие не только в СВО, но и в афганской войне. После завершения первого контракта в зоне спецоперации ветеран пробыл дома всего несколько месяцев, после чего объявил родственникам о решении вернуться на фронт.

Ранее на СВО ушел сын председателя Орловской областной думы. После подписания контракта с Минобороны мужчину направили в учебную часть, где он пройдет курс ускоренной подготовки.

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