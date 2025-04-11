Российские девятиклассницы отравились таблетками в школе

В селе Акбердино девятиклассницы отравились таблетками в школьном туалете

В селе Акбердино в Башкирии девятиклассницы отравились таблетками в школьном туалете. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, девочек нашли в бессознательном состоянии. Их доставили в больницу.

Информации о том, как несовершеннолетние пронесли в школу препараты, не приводилось. В школе инициировали проверку.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге четыре подростка взяли таблетки у незнакомца на Балтийском вокзале и оказались в больнице.

После употребления препарата двоим стало плохо, еще двое попытались уйти домой, но спустя некоторое время пожаловались на недомогание. Правоохранители начали проверку.

Еще раньше в Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками.