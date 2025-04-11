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16:57, 11 апреля 2025Россия

Российские военные обманом втерлись в доверие к бойцам ВСУ с помощью одного приспособления

Боец с позывным Артист: Изолента помогла БПЛА ВС РФ летать через позиции ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные обманом втерлись в доверие к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью одного приспособления — изоленты. Об этом проекту военкора Семена Пегова Wargonzo рассказал боец с позывным Артист, его слова опубликованы в Telegram-канале издания.

По словам Артиста, использовать изоленту придумал его сослуживец, которого военный представил Валерой. Этот оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обматывал лентой этого цвета свой дрон, и благодаря этому дополнению украинские военные считали, что мимо их позиций летает их собственный БПЛА.

Военный добавил, что дрон с желтой изолентой столь часто летал над украинскими позициями, что российские бойцы уже узнавали противника в лицо, а бойцы ВСУ, в свою очередь, приветственно махали пролетающему беспилотнику. «Спокойно там летал как свой», — рассказал Артист о том, как изолента помогла Армии России.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана отправился за продуктами, попал на СВО и оказался под Артемовском.

ЖЗЛ
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