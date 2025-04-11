Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ

Военблогер Рожин: Российские операторы БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) штурмового отряда «Орел» группировки войск «Запад» уничтожили бронемашину украинских войск на пути подвоза боеприпасов. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Действуя на линии боевого соприкосновения, расчеты дронов выявили пути подвоза боеприпасов и личного состава противника», — заявил военблогер, добавив, что операторы дронов-минеров установили минное заграждение на пути следования бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Рожин заявил, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области поднят российский флаг. По его сведениям, подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение в Курской и Сумской областях.