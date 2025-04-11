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01:53, 11 апреля 2025Россия

Российские военные уничтожили бронемашину ВСУ

Военблогер Рожин: Российские операторы БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) штурмового отряда «Орел» группировки войск «Запад» уничтожили бронемашину украинских войск на пути подвоза боеприпасов. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Действуя на линии боевого соприкосновения, расчеты дронов выявили пути подвоза боеприпасов и личного состава противника», — заявил военблогер, добавив, что операторы дронов-минеров установили минное заграждение на пути следования бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Рожин заявил, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области поднят российский флаг. По его сведениям, подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение в Курской и Сумской областях.

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