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00:16, 11 апреля 2025Россия

Российский военблогер рассказал о разгроме ВСУ

Военблогер Рожин рассказал о точечной ликвидации ВСУ российскими военными
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Colonelcassad

Военблогер Борис Рожин рассказал в своем Telegram-канале, что российские военные ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Получив точные разведданные, наши дроноводы отправились в гости к укронацистам из ВСУ и устроили им настоящий ад», — рассказал Рожин, добавив, что камеры дронов запечатлили моменты «беспощадного» уничтожения ВСУ, которые даже не успели понять, «откуда пришла карающая рука русского возмездия».

По словам военблогера, четкая координация, мгновенное исполнение и идеальная точность стали почерком российских военных. «Пока укропропаганда трубит о мнимых "успехах", наши бойцы методично стирают с лица земли подразделения ВСУ», — заключил Рожин.

Ранее Рожин заявил, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе Курской области поднят российский флаг. По его сведениям, подразделения Вооруженных сил России продолжают продвижение в Курской и Сумской областях.

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