Российского предпринимателя из похоронного бизнеса задержали за дачу взятки полицейским

В Москве задержали бизнесмена из сферы ритуальных услуг по делу о коррупции

В Москве задержали бизнесмена из сферы ритуальных услуг по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он подозревается по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным следствия, три должностных лица одного из отделов полиции Москвы получили взятки через посредника и лично от подозреваемого. Он занимается похоронным бизнесом и передавал деньги за информацию о лицах, покинувших этот мир на территории их обслуживания.

Взяткодателя задержали, в ходе обыска у него дома были изъяты деньги в сумме не менее 20 миллионов рублей, два автомобиля и шесть наручных часов стоимостью более 40 миллионов рублей. Решается вопрос о наложении ареста на это имущество для обеспечения исполнения приговора.

До этого следователи СК и сотрудники УСБ МВД задержали троих сотрудников из этого отдела. Им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Ранее сообщалось, что главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора.