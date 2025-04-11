Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 11 апреля 2025Силовые структуры

Российского предпринимателя из похоронного бизнеса задержали за дачу взятки полицейским

В Москве задержали бизнесмена из сферы ритуальных услуг по делу о коррупции
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В Москве задержали бизнесмена из сферы ритуальных услуг по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он подозревается по статье 291 («Дача взятки») УК РФ.

По данным следствия, три должностных лица одного из отделов полиции Москвы получили взятки через посредника и лично от подозреваемого. Он занимается похоронным бизнесом и передавал деньги за информацию о лицах, покинувших этот мир на территории их обслуживания.

Взяткодателя задержали, в ходе обыска у него дома были изъяты деньги в сумме не менее 20 миллионов рублей, два автомобиля и шесть наручных часов стоимостью более 40 миллионов рублей. Решается вопрос о наложении ареста на это имущество для обеспечения исполнения приговора.

До этого следователи СК и сотрудники УСБ МВД задержали троих сотрудников из этого отдела. Им предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Ранее сообщалось, что главу российской строительной компании задержали за взятку сотруднику Госжилнадзора.

    Обсудить
    Последние новости

    Блинкен раскрыл тайну США про Зеленского

    Россиянам назвали пользу арахисового масла

    Случаи разморозки активов россиян в европейском депозитарии участились

    Алена Водонаева похвасталась фигурой в прозрачном нижнем белье

    Популярный фрукт назвали полезным для снижения холестерина

    Лягушки в российском заповеднике начали брачный сезон и попали на видео

    Лавров выразил надежду на присутствие всех глав стран СНГ на параде Победы 9 мая

    Толпа поклонников пришла попрощаться с Пашей Техником в Москве

    Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

    ВСУ атаковали несколько домов и школу в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше