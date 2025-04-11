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11:32, 11 апреля 2025Наука и техника

«Ростех» разработает телесистему для РОС

«Ростех» начал разработку бортовой телесистемы для РОС
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» начал разработку аппаратуры бортовой телесистемы для перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщила госкорпорация.

В линейку устройств входят камеры с разрешением 2K и 4K, блоки кодирования, декодирования и преобразования информации. Оборудование обеспечит съемку внутри и снаружи станции в различных условиях освещенности, включая очень яркий свет.

«Разработку оборудования в составе "Росэл" ведет НИИ телевидения. Создаваемые предприятием камеры внешнего обзора устанавливаются снаружи станции и могут передавать видеоинформацию в формате 2К. Камеры внутреннего обзора располагаются внутри космического аппарата и способны передавать видеоинформацию в формате 4К по Ethernet», — говорится в сообщении.

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Специальные блоки кодирования и декодирования позволят передавать качественное изображение на Землю. Отмечается, что новая система позволит выводить информацию с нескольких источников на один экран. Кроме того, будет доступна передача видео в реальном времени, что позволит оперативно реагировать на изменения. Система получит встроенные механизмы самодиагностики, которые дадут возможность оперативно выявлять и устранять неисправности.

В марте генеральный директор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков сообщил, что прототип нового российского скафандра получит рукава с технологией экзоскелета. Он не исключил, что разработку могут внедрить в конструкцию скафандра для РОС.

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