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12:10, 11 апреля 2025Моя страна

Рычащие новорожденные бенгальские тигрята попали на видео

Четыре тигренка родились в Барнаульском зоопарке и попали на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Бенгальская тигрица Фифа родила четырех тигрят в Барнаульском зоопарке. Отцом стал тигр по кличке Маяк. Видео с новорожденными котятами публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадры попал момент, когда тигрица вылизывает своих тигрят. В этот момент некоторые из них рычат.

Как отмечают авторы канала, зрение у малышей появится только через 6-14 дней, сейчас они ориентируются лишь на слух.

Ранее стало известно, что пес помог хозяевам спастись из огня в Красноярском крае. Комнаты начали заполняться дымом, когда хозяин проснулся от лая питомца, который спал внутри дома и поднял тревогу.

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