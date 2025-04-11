Рычащие новорожденные бенгальские тигрята попали на видео

Четыре тигренка родились в Барнаульском зоопарке и попали на видео

Бенгальская тигрица Фифа родила четырех тигрят в Барнаульском зоопарке. Отцом стал тигр по кличке Маяк. Видео с новорожденными котятами публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадры попал момент, когда тигрица вылизывает своих тигрят. В этот момент некоторые из них рычат.

Как отмечают авторы канала, зрение у малышей появится только через 6-14 дней, сейчас они ориентируются лишь на слух.

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