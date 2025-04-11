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13:02, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Сообщения о позволяющем снос исторической застройки законопроекте не подтвердились

Информация о позволяющем снос исторической застройки законе не подтвердилась
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Телеграм-канал ЧТД опубликовал сообщение о намерении Госдумы рассмотреть законопроект, который позволит массово сносить исторические здания и архитектурные памятники в России, однако эта информация оказалась недостоверной.

Законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» действительно внесен на рассмотрение, однако в публикации на канале исказили его смысл. В тексте проекта отмечено, что инициатива разработана для достижения одной из приоритетных целей государственной культурной политики РФ — сохранения исторического и культурного наследия, а также его использования для воспитания и образования граждан.

Так, предлагается принять нормативный правовой акт, устанавливающий порядок перемещения объекта культурного наследия ради обеспечения его сохранности. «...перемещение объекта культурного наследия может потребоваться также в связи с возможностью возвращения памятника истории и культуры на его первоначальное историческое местонахождение либо в связи с возможностью обеспечения сохранности объекта культурного наследия только в случае его перемещения, например, в музей-заповедник», — отмечается в тексте инициативы.

Ранее, Госдума одобрила проект об упрощении содержания исторических зданий. Он предлагает облегчить порядок проведения небольших ремонтных работ объектов культурного наследия. Так, вместо согласований достаточно будет уведомить органы охраны о мелких работах, если они не затрагивают охраняемые элементы. «Законопроект не только упростит процедуру содержания объектов культурного наследия, но и будет способствовать их сохранению для будущих поколений, делая процесс более гибким и адаптированным к современным реалиям», — заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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