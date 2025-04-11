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09:40, 11 апреля 2025Мир

Союзник США задумал позвать Россию на памятное событие

Япония может позвать Россию на церемонию памяти жертв бомбардировки Хиросимы
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Япония может позвать Россию 6 августа на церемонию, приуроченную памяти жертв ядерной бомбардировки Хиросимы, с момента которой прошло 80 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отвечающего за международные связи при проведении церемонии в мэрии города Хиросимы.

«Да. Это будет не в форме приглашения, а в форме уведомления о проведении церемонии. Можно будет подать заявление, если [Россией] будет принято решение о желании присутствовать на церемонии», — отметил представитель.

Уточняется, что уведомления будут высланы не только России и Белоруссии, но и всем 195 странам мира, входящим в ООН. Предполагается, что эта мера позволит привлечь как можно большее внимание к памятному событию. Письма будут разосланы, предположительно, в конце мая.

7 августа прошлого года посол США в Японии Рам Эммануэль отказался прийти на мемориальную церемонию по случаю годовщины ядерной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Американская дипмиссия указала в письме, что делегация США «не сможет на высоком уровне принять участие в мероприятии» из-за отказа городской администрации Нагасаки пригласить на церемонию Израиль. В тот год Россия и Белоруссия второй год подряд не получали приглашения на мероприятие.

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