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17:28, 11 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор

Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Исаакиевский собор в ходе визита в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-памятника.

«Да, был. Провели экскурсию, [Уиткофф] получил положительные впечатления», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что вместе с американским спецпосланником собор посетил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге и встретился с главным раввином и главой еврейской общины города. Отмечается, что дипломату вручили мацу и кошерное вино.

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