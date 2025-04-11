Спецпосланник Трампа посетил Исаакиевский собор

Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Исаакиевский собор в ходе визита в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея-памятника.

«Да, был. Провели экскурсию, [Уиткофф] получил положительные впечатления», — сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что вместе с американским спецпосланником собор посетил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге и встретился с главным раввином и главой еврейской общины города. Отмечается, что дипломату вручили мацу и кошерное вино.