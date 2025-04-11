Спецпосланник Трампа проведет переговоры с представителем Ирана

Спецпосланник Трампа Уиткофф 12 апреля встретится с представителем Ирана

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф 12 апреля встретится с высокопоставленным представителем Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, его слова передает РИА Новости.

«В субботу впервые за долгое время состоятся прямые переговоры посланника Уиткоффа с высокопоставленным лидером Ирана», — сказал американский чиновник. В Вашингтоне надеются, что эта встреча приведет к миру, подчеркнул Рубио.

Ранее стало известно, что глава Министерства энергетики США Крис Райт пригрозил Ирану ужесточением санкций в случае провала переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.

Трамп в свою очередь пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если стороны не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.