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21:29, 10 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа проведет переговоры с представителем Ирана

Спецпосланник Трампа Уиткофф 12 апреля встретится с представителем Ирана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф 12 апреля встретится с высокопоставленным представителем Ирана. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, его слова передает РИА Новости.

«В субботу впервые за долгое время состоятся прямые переговоры посланника Уиткоффа с высокопоставленным лидером Ирана», — сказал американский чиновник. В Вашингтоне надеются, что эта встреча приведет к миру, подчеркнул Рубио.

Ранее стало известно, что глава Министерства энергетики США Крис Райт пригрозил Ирану ужесточением санкций в случае провала переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке.

Трамп в свою очередь пригрозил Ирану «невиданными ранее бомбардировками», если стороны не достигнут соглашения, в рамках которого Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.

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